رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الذي تحظى به الرياضة في المملكة وخاصة كرة القدم والذي حصدت الكرة السعودية من خلاله واحدة من أهم ثماره بتأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية والثالثة على التوالي.