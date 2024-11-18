"رينارد": سعيد بمشاهدة اللاعبين الذين درّبتهم يشاركون في الدوري التنافسي

أعرَبَ مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مدرب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة "الأخضر" أمام نظيره الإندونيسي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، عن قناعته بأن الكرة الإندونيسية تحظى بشغف كبير، وتجلى ذلك من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحافي.
وقال رينارد: أرى الشغف بالكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحافي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدًا.
وأضاف: غدًا الدور الثاني، التنافس كبير بالمجموعة باستثناء اليابان المتقدمة في المقدمة، تصفيات صعبة ومباراة صعبة، ويجب أن نكون بكامل الجاهزية لتحقيق الفوز.
وأردف مدرب "الأخضر": ثلاث سنوات ونصف كنت مدربًا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعًا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبون يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها.