"رينارد": سعيد بمشاهدة اللاعبين الذين درّبتهم يشاركون في الدوري التنافسي

وأردف مدرب "الأخضر": ثلاث سنوات ونصف كنت مدربًا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعًا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبون يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها.