"التعاون" يستعير سعد الناصر من "الهلال".. ويتعاقد مع الحارس محمد الدوسري

من جانبه أعلن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "سعد الناصر ينتقل بالإعارة إلى التعاون لمدة موسم رياضي".