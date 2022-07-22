"التعاون" يستعير سعد الناصر من "الهلال".. ويتعاقد مع الحارس محمد الدوسري
أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط وسط نادي الهلال سعد الناصر بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، لتمثيل الفريق الكروي بدءاً من الموسم المقبل.
من جانبه أعلن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "سعد الناصر ينتقل بالإعارة إلى التعاون لمدة موسم رياضي".
وقدم رئيس النادي الدكتور سعود الرشودي، شكره لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل على التعامل الاحترافي أثناء المفاوضات.
ويعتبر سعد الناصر صاحب الـ21 عاماً، قائداً لفريق الهلال (درجة الشباب)، ومن المواهب المميزة في منطقة الوسط.
وتواجد مع الفريق الكروي الأول في أكثر من مباراة، وكان واحداً من أفراد الكتيبة الهلالية المتوجة بدوري أبطال آسيا 2021.
وتوج الناصر مع الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين (2020-2021) و(2021-2022)، ولقب كأس السوبر السعودي.
كما أنهت إدارة التعاون إجراءات التوقيع مع الحارس محمد الدوسري لمدة ثلاثة مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين، والذي سبق له تمثيل الشباب والشعلة.