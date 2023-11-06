الاتحاد يتكبد أول هزيمة بالآسيوية من القوة الجوية العراقي

تكبد فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، أول خسارة في الآسيوية بسقوطه في فخ الهزيمة خارج ملعبه من أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، عصر اليوم الاثنين، على ملعب فرانسوا حريري في أربيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.