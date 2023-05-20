لجنة الانضباط والأخلاق: إيقافُ اتحاديٍّ مباراتين.. و11 علبة مياه تُغَرم الهلال 100 ألف ريال

وأعلنت اللجنة، السبت، صدور عدة قرارات، معظمها على هامش مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؛ حيث عاقبت إيان كاثرو مساعد مدرب الاتحاد، بالإيقاف مباراتين، وغرّمته 20 ألف ريال؛ بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول المباراة.. وفرضت عقوبةً أخرى على نادي الاتحاد بتغريمه 30 ألف ريال نتيجة رمي جماهيره خمس علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب دون أن تصيب أحدًا.