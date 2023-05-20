لجنة الانضباط والأخلاق: إيقافُ اتحاديٍّ مباراتين.. و11 علبة مياه تُغَرم الهلال 100 ألف ريال

لجنة الانضباط والأخلاق: إيقافُ اتحاديٍّ مباراتين.. و11 علبة مياه تُغَرم الهلال 100 ألف ريال
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عدة قرارات؛ أبرزها إيقاف مساعد مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "كاثرو"، مباراتين، وغرّمته مع ناديه 50 ألف ريال، وعاقبت الهلال بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بناءً على أحداث مواجهة فريقي الهلال والاتحاد في الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
القرارات
وأعلنت اللجنة، السبت، صدور عدة قرارات، معظمها على هامش مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؛ حيث عاقبت إيان كاثرو مساعد مدرب الاتحاد، بالإيقاف مباراتين، وغرّمته 20 ألف ريال؛ بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول المباراة.. وفرضت عقوبةً أخرى على نادي الاتحاد بتغريمه 30 ألف ريال نتيجة رمي جماهيره خمس علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب دون أن تصيب أحدًا.
وغرّمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الهلال 100 ألف ريال، بسبب رمي جماهيره 11 علبة مياه تجاه أرضية الملعب.