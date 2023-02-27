رياضة

الكاراتيه السعودي يختتم مشاركته في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج" بـ 9 ميداليات

منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان في منافسات القتال لفئات الناشئين والشباب والأولمبي
المنتخب السعودي للكاراتيه
المنتخب السعودي للكاراتيه
واس
واس

اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه، أمس، مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج"، المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات، برصيد 9 ميداليات؛ منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وذلك في منافسات القتال لفئات: الناشئين والشباب والأولمبي.

وحقّق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون: سعد السيف في وزن -57 كغم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كغم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كغم.

وفي فئة الشباب، حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كغم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كغم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كغم.

وفي درجة الأولمبي، حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كغم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كغم.

وهنّأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ووزير الرياضة، ونائبه، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة من كثب، التي كان لها الفضل -بعد الله- في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي، وجعلنا نشاهد أبطالاً بمختلف الفئات والأوزان.

المنتخب السعودي للكاراتيه
الدوري العالمي للشباب للكاراتيه

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