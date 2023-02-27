الكاراتيه السعودي يختتم مشاركته في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج" بـ 9 ميداليات

وهنّأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ووزير الرياضة، ونائبه، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة من كثب، التي كان لها الفضل -بعد الله- في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي، وجعلنا نشاهد أبطالاً بمختلف الفئات والأوزان.