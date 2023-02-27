الكاراتيه السعودي يختتم مشاركته في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج" بـ 9 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه، أمس، مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج"، المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات، برصيد 9 ميداليات؛ منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وذلك في منافسات القتال لفئات: الناشئين والشباب والأولمبي.
وحقّق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون: سعد السيف في وزن -57 كغم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كغم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كغم.
وفي فئة الشباب، حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كغم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كغم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كغم.
وفي درجة الأولمبي، حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كغم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كغم.
وهنّأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ووزير الرياضة، ونائبه، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة من كثب، التي كان لها الفضل -بعد الله- في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي، وجعلنا نشاهد أبطالاً بمختلف الفئات والأوزان.