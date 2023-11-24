مدرب الأخدود: رونالدو لاعب مذهل بالرغم من بلوغه الـ38 من عمره

وتابع مدرب الأخدود متحدثًا عن رونالدو: "كريستيانو رونالدو سجَّل هدفين من خطأين ارتكبهما لاعبونا. هو لاعب مذهل، واستطاع من لمسة واحدة أن يضعها بالمرمى في الهدف الثالث. وهذا هو كريستيانو، وهذه مهارته المعتادة، بالرغم من أنه بلغ الـ38 عامًا".