مدرب الأخدود: رونالدو لاعب مذهل بالرغم من بلوغه الـ38 من عمره

تحدَّث السلوفاكي مارتن سيفيلا، مدرب فريق الأخدود، عن خسارة فريقه مساء اليوم الجمعة أمام نظيره النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخسر الأخدود اليوم الجمعة أمام النصر بنتيجة (0/ 3)، ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات السعودي.
وقال مارتن سيفيلا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا اليوم بطريقة الدفاع المتأخر؛ لنغلق المساحات، ولكن الخصم نجح في التسجيل؛ إذ لعب الكرة من خلف الدفاع، وهذا ما حذرنا منه من قبل".
وتابع مدرب الأخدود متحدثًا عن رونالدو: "كريستيانو رونالدو سجَّل هدفين من خطأين ارتكبهما لاعبونا. هو لاعب مذهل، واستطاع من لمسة واحدة أن يضعها بالمرمى في الهدف الثالث. وهذا هو كريستيانو، وهذه مهارته المعتادة، بالرغم من أنه بلغ الـ38 عامًا".
وأضاف مدرب الأخدود: "سنحلل غدًا اللقاء، وسنُجهِّز للمواجهة المقبلة الصعبة أمام الاتفاق. ويجب أن نُذكِّر اللاعبين بالأمور الإيجابية التي قدموها في لقاء اليوم، ونجهزهم بشكل جيد للمواجهات المقبلة".