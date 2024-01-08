"ابن جلوي " يدشن الهوية الجديدة لاتحاد رفع الاثقال

واستمع خلال التدشين، إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد بن أحمد الحربي عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبّر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي لرفع الاثقال؛ للنهوض برياضة رفع الاثقال في المملكة إلى آفاق واسعة.