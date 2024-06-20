لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل اجتماع عمومية النصر

نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية، أعلن ممثل اللجنة العامة للانتخابات عن تأجيل عقد الجمعية، على أن تقام في تمام الخامسة عصر غدٍ الجمعـة .
من جانبه قدم إبراهيم المهيدب المرشح لرئاسة نادي النصر، مساء اليوم الخميس، دعماً لخزينة النادي بـ 18 مليون ريال قبل ساعات من انعقاد الجمعة العمومية للنادي.
وقال المهيدب، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "كل الشكر لكل من وثق بنا وإخواني أعضاء المجلس للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية، وخدمة نادي النصر".
وتابع: "نحن من جمهور هذا الكيان، نحزن عظيم الحزن لحزنكم، ونفرح لفرحكم، وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان".
وأتم : "تم تحويل 18 مليوناً لدعم نادي النصر، تمنياتي من الجميع الوقوف مع هذا الكيان ودعمه والتوفيق بيد الله".