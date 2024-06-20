لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل اجتماع عمومية النصر

نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية، أعلن ممثل اللجنة العامة للانتخابات عن تأجيل عقد الجمعية، على أن تقام في تمام الخامسة عصر غدٍ الجمعـة .