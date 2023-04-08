رياضة
في بطولة مونتايغو الدولية.. الأخضر الصغير يتغلب على البرتغال
تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم على نظيره البرتغال بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب جاك شارتييه، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.
ودخل مدرب الأخضر الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فهد الحربي في حراسة المرمى، محمد الشاهين، مشعل الداود، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، تركي المدني، عبد العزيز الفواز، عبد الرزاق عواجي، راكان عسيري، خالد اللحيان، مختار برناوي.
ويواجه المنتخب السعودي لسن 16 عامًا منتخب ساحل العاج ، الاثنين المقبل، في مباراة لتحديد المراكز ضمن بطولة مونتايغو الدولية.