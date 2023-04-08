في بطولة مونتايغو الدولية.. الأخضر الصغير يتغلب على البرتغال

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم على نظيره البرتغال بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب جاك شارتييه، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.