بطولة غرب آسيا.. الأخضر تحت 16 عامًا يتجاوز العراق في الوقت القاتل

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 بانتصارٍ مثيرٍ على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة المقامة حتى الرابع من نوفمبر المقبل.
وتمكن عمار ميمني من تسجيل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة (31)، بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة رائعة في الشباك العراقية.
وفي الدقيقة (90)، أدرك المنتخب العراقي هدف التعادل، قبل أن يرد الأخضر بقوة في الوقت القاتل، حين سجل فيصل علاء هدف الفوز في الدقيقة (90+7)، ليمنح السعودية انتصارًا دراميًا في مستهل مشوارها بالبطولة.