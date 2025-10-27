بطولة غرب آسيا.. الأخضر تحت 16 عامًا يتجاوز العراق في الوقت القاتل

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 بانتصارٍ مثيرٍ على منتخب العراق بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة المقامة حتى الرابع من نوفمبر المقبل.