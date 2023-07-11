القادم من الاتحاد.. "البيشي" ضمكاوي لمدة موسم

وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع اللاعب عبدالعزيز البيشي، قادمًا من نادي الاتحاد لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد على سبيل الإعارة.