كأس العالم قطر 2022 .."البرازيل" تستعرض برباعية "كوريا".. وتضرب موعدًا مع "كرواتيا"

حسمت البرازيل النتيجة في الشوط الأول بنتيجة 4 دون مقابل لكوريا، جاءت الأهداف عن طريق "فينسيوس جونيور" عند الدقيقة السابعة، وأحرز قائد "السيلساو" نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 13، فيما أضاف "ريشارليسون" الهدف الثالث بمجهود فردي رائع عند الدقيقة 29، واختتم "باكيتا" أهداف البرازيل في هذا الشوط بهدف رابع عند الدقيقة 36 بعد استثماره لعرضية "جونيور".