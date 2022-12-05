كأس العالم قطر 2022 .."البرازيل" تستعرض برباعية "كوريا".. وتضرب موعدًا مع "كرواتيا"

فرض منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، هيمنته وسيطرته في مواجهة نظيره كوريا الجنوبية، بعد أن أسقط "الشمشون الكوري" بنتيجة 4 -1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب 974، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وبتلك النتيجة تأهلت البرازيل لربع النهائي لتضرب موعدًا مع كرواتيا.
حسمت البرازيل النتيجة في الشوط الأول بنتيجة 4 دون مقابل لكوريا، جاءت الأهداف عن طريق "فينسيوس جونيور" عند الدقيقة السابعة، وأحرز قائد "السيلساو" نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 13، فيما أضاف "ريشارليسون" الهدف الثالث بمجهود فردي رائع عند الدقيقة 29، واختتم "باكيتا" أهداف البرازيل في هذا الشوط بهدف رابع عند الدقيقة 36 بعد استثماره لعرضية "جونيور".
وفي الشوط الثاني تألق حارس كوريا "كيم سيونغ" وتصدى لأكثر من كرة برازيلية خطرة، بل وأنقذ مرماه من أهداف محققة.
وتصدى حارس البرازيل "أليسون" لتسديدة الكوري "هي تشان هوانغ" عند الدقيقة 68.
وللتاريخ قلص الكوري "بيك سونغ هو" النتيجة بهدف أول لمنتخب بلاده، من خلال قذيفة من خارج الصندوق البرازيلي، عند الدقيقة 76.