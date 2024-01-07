لاعب الأخضر صالح الشهري: كأس آسيا هدفنا القادم.. ومع جماهيرنا نصل إلى هذه البطولة

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري، إن كل اللاعبين يأملون في تحقيق طموحات جماهير الأخضر في كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.
وتابع الشهري في تصريحات إعلامية أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين منذ بداية معسكر الفريق في الدوحة، نظرًا لقوة البطولة المقبلة، والطموح العالي للشعب السعودي والمنتظر من الفريق.
وعن التحضيرات لكأس آسيا، أوضح الشهري أن التحضيرات ممتازة، والفريق الآن في منتصف الطريق، وسيكمل الاستعداد مثلما بدأ.
وزاد مهاجم الأخضر أن المباراة الودية أمام فلسطين مهمة جدًا لأنها ستكون المحطة قبل الأخيرة، لانطلاق كأس آسيا، مشيرًا إلى أن المدرب روبرتو مانشيني طلب من اللاعبين أشياء وسيحاولون تطبيقها في هذه المباراة.
وأكد الشهري أن لاعبي المنتخب السعودي عندما يدخلون إلى أي بطولة يطمحون في تحقيق أفضل الأرقام، متمنيًا أن يتمكن الأخضر من تحقيق الكأس.
وأتم الشهري حديثه مطالبًا الجماهير بدعم الفريق على غرار ما حدث في مونديال قطر 2022 عندما ملأت ملعب لوسيل، قائلاً :"كلنا إيد بإيد نقدر نصل إلى هذه البطولة".