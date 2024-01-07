لاعب الأخضر صالح الشهري: كأس آسيا هدفنا القادم.. ومع جماهيرنا نصل إلى هذه البطولة

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري، إن كل اللاعبين يأملون في تحقيق طموحات جماهير الأخضر في كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.