النصر يسعى لمصالحة جماهيره أمام الفيحاء.. والاتحاد للاقتراب من مربع الكبار

في ختام الجولة السابعة من دوري روشن
تُختتم اليوم (السبت) منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات قوية، أبرزها قمة الخليج والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتقام مباريات الجولة على النحو الآتي:

التعاون × القادسية – على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة

الخليج × الاتحاد – على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

النصر × الفيحاء – على ملعب الأول بارك في الرياض

ويسعى النصر، متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، إلى توسيع الفارق النقطي بينه وبين ملاحقيه، عندما يستضيف الفيحاء، إضافة إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة الكأس أمام الاتحاد.

أما الاتحاد، فيأمل خطف نقاط مواجهة الخليج للتقدّم أكثر نحو مربع الكبار واستعادة توازنه بعد تذبذب نتائجه في الجولات الماضية.

وفي المقابل، يدخل التعاون لقاءه أمام القادسية بطموح التمسك بوصافة الدوري وإزاحة الهلال من المركز الثاني في حال تحقيق الفوز.

