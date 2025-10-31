النصر يسعى لمصالحة جماهيره أمام الفيحاء.. والاتحاد للاقتراب من مربع الكبار

ويسعى النصر، متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، إلى توسيع الفارق النقطي بينه وبين ملاحقيه، عندما يستضيف الفيحاء، إضافة إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة الكأس أمام الاتحاد.