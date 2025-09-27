البرازيلي بارسونز رئيسًا للبارالمبية الدولية للمرة الثالثة

وحسم البرازيلي بارسونز السباق، بحصوله على 109 أصوات، متفوقًا على منافسه الكوري الجنوبي دونك بي الذي حصل على 68 صوتًا، معلنًا بذلك استمراره رئيسًا للبارالمبية الدولية حتى عام 2028م، بعد أن بدأ ولايته الأولى منذ عام 2017م.