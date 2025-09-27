البرازيلي بارسونز رئيسًا للبارالمبية الدولية للمرة الثالثة

فاز البرازيلي أندرو بارسونز، برئاسة اللجنة البارالمبية الدولية، لولاية انتخابية ثالثة مدتها أربعة أعوام، خلال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية التي اختتمت اليوم السبت في سيئول، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة، ورؤساء اللجان والاتحادات البارالمبية القارية والوطنية.
وحسم البرازيلي بارسونز السباق، بحصوله على 109 أصوات، متفوقًا على منافسه الكوري الجنوبي دونك بي الذي حصل على 68 صوتًا، معلنًا بذلك استمراره رئيسًا للبارالمبية الدولية حتى عام 2028م، بعد أن بدأ ولايته الأولى منذ عام 2017م.
وأسفرت الانتخابات عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد بانتخاب البرتغالية ليلى ماركيز نائبة أولى للرئيس، والدنماركي جون باتيرسون نائبًا ثانيًا للرئيس.
وقدّم الأمير فهد بن جلوي، التهاني والتبريكات، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للسيد بارسونز، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة الرياضة البارالمبية على مستوى دول العالم.
وفي سياق منفصل، وقّع الأمير فهد بن جلوي مذكرة تفاهم مع البولندي لوكاش شليغا، رئيس اللجنة البارالمبية البولندية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج والبطولات والارتقاء بخدمات الرياضيين البارالمبيين.
كما التقى بن جلوي، على هامش الاجتماعات، الأمريكي روكي هاريس الرئيس التنفيذي للرياضة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، حيث جرى بحث أطر التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الرياضة البارالمبية وتعزيز الشراكات الدولية.