مدرب الهلال "دياز": هدفنا في الآسيوية واضح.. جاهزون لكل الاحتمالات

أكد رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جاهزية فريقه لمواصلة العروض القوية، بعد حصوله مؤخراً على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، وقال: دائماً في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا تكون المباريات قوية وصعبة، خاصة أمام فريق مثل شباب الأهلي دبي، وسوف نحاول مواصلة الأداء كما فعلنا في كأس العالم للأندية، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.