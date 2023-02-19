مدرب الهلال "دياز": هدفنا في الآسيوية واضح.. جاهزون لكل الاحتمالات

أكد رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جاهزية فريقه لمواصلة العروض القوية، بعد حصوله مؤخراً على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، وقال: دائماً في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا تكون المباريات قوية وصعبة، خاصة أمام فريق مثل شباب الأهلي دبي، وسوف نحاول مواصلة الأداء كما فعلنا في كأس العالم للأندية، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.
ويخوض الهلال، حامل اللقب مواجهة قوية ومثيرة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي غدًا الاثنين، على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.
جاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
وتابع: يعد شباب الأهلي من الفرق القوية؛ خصوصًا أنه يملك مدربًا يعرف إمكانات لاعبينا، سنلعب مواجهة الغد ونعرف مدى صعوبتها، حيث سنواجه فريقًا متكتلاً دفاعيًا.
وأضاف: يعتبر هدفنا في هذه البطولة واضحاً، وسنعمل خطوة بخطوة للوصول إليه، ونملك فريقًا دائمًا ما يلعب تحت الضغط، عملنا في الأسبوع الأخير بشكل جيد فنيًا وتكتيكيًا، استعداذًا لهذه المواجهة.
وأوضح: "أنهى سلمان الفرج برنامجه، ويحتاج المزيد من المباريات لعودة لحساسية اللقاءات، وسنحدد اليوم إمكانية مشاركته، بينما يواصل ياسر الشهراني برنامجه العلاجي معاً هنا في قطر، ومحمد البريك شارك مع المجموعة في أجزاء من التدريبات.