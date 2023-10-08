"المسابقات" تعلن مواعيد وأماكن إقامة المباريات لـ8 جولات من دوري روشن.. تعرف عليها

كما أعلنت إدارة المسابقات إجراء تعديلات على عدد من لقاءات الجولتين (العاشرة والحادية عشر) من الدور الأول، إلى جانب إجراء تعديلات على أماكن إقامة مواجهتي (الاتحاد والخليج ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لتقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومواجهة (الأهلي والرائد) ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لتقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وذلك بسبب انشغال المنشآت الرياضية في مدينة جدة باستضافة مباريات مسابقة كأس العالم للأندية.