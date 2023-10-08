"المسابقات" تعلن مواعيد وأماكن إقامة المباريات لـ8 جولات من دوري روشن.. تعرف عليها

أصدرت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، مواعيد وأماكن إقامة المباريات لثمان جولات، ابتداءً من الجولة الثانية عشر وحتى الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، مع استثناء مباريات الجولة السادسة عشر حتى الإعلان عن قرعة دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما أعلنت إدارة المسابقات إجراء تعديلات على عدد من لقاءات الجولتين (العاشرة والحادية عشر) من الدور الأول، إلى جانب إجراء تعديلات على أماكن إقامة مواجهتي (الاتحاد والخليج ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لتقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومواجهة (الأهلي والرائد) ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لتقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وذلك بسبب انشغال المنشآت الرياضية في مدينة جدة باستضافة مباريات مسابقة كأس العالم للأندية.
في حين تقرر نقل وتعديل ملاعب مباريات أندية الاتفاق والفتح والشباب المقامة على أرضهم لتكون في منشآت أنديتهم نظراً لجاهزية المنشآت الرياضية في الأندية الثلاثة لاستضافة المباريات، حيث يحل نادي الطائي ضيفاً على نادي الشباب وذلك في المباراة الافتتاحية لمنشأة نادي الشباب ضمن مباريات الجولة (العاشرة) يوم السبت الموافق (21 أكتوبر 2023م)، فيما يستضيف الاتفاق على ملعب النادي في مدينة الدمام مباراة الفريق أمام الرائد ضمن مباريات الجولة الـثانية عشر وذلك يوم السبت الموافق (4 نوفمبر 2023م)، على أن يحتضن ملعب نادي الفتح يوم السبت الموافق (25 نوفمبر 2023م) مواجهة الفتح والفيحاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.