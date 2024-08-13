لاعب الهلال "نيمار" يستعدّ للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال "رالف رايشرت" الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "زيارة النجم العالمي نيمار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية للمشاركة في المواجهات الودية والاستعراضية تعكس ما تقدمه المملكة من تجارب مميزة تمزج بين الرياضات الإلكترونية والرياضات الأخرى، ويترقّب المجتمع الدولي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مشاركته بشغف. ونحن سعداء باستضافته مرة أخرى في الحدث العالمي بعد زيارته الأولى لمتابعة منافسات بطولة كاونتر سترايك 2، وهذه المرة للمشاركة فيها، ولا شكّ بأنه أحد أفضل النجوم في ملاعب كرة القدم، ونتطلّع الآن لمشاهدة مهاراته في ساحات الرياضات الإلكترونية".