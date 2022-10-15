اختتام مرحلة تجارب الأداء الخاصة بمراكز التدريب الإقليمية للناشئات

الجدير بالذكر أنه سجل أكثر من 450 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 6- 17 سنة. وستكمل المجموعة المجتازة تدريباتها على مدار الموسم الذي سيستمر 8 أشهر، حتى تاريخ 31 مايو 2023؛ وذلك بقيادة مدربات سعوديات وبالتعاون مع طاقم فني أوروبي.