اختتام مرحلة تجارب الأداء الخاصة بمراكز التدريب الإقليمية للناشئات

اختُتمت مرحلة تجارب الأداء للاعبات الناشئات في مراكز التدريب الإقليمية بالرياض وجدة والدمام، التي نُظمت بإشراف مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي الأول ونخبة من أفضل المدربات السعوديات.
ويُعد مركز التدريب الإقليمي مكانًا آمنًا لممارسة كرة القدم، في بيئة تربوية، مهيأة لاكتشاف الموهوبات؛ بهدف تجهيز اللاعبات للأندية والمنتخبات الوطنية.
الجدير بالذكر أنه سجل أكثر من 450 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 6- 17 سنة. وستكمل المجموعة المجتازة تدريباتها على مدار الموسم الذي سيستمر 8 أشهر، حتى تاريخ 31 مايو 2023؛ وذلك بقيادة مدربات سعوديات وبالتعاون مع طاقم فني أوروبي.
يُذكر أن إدارة الكرة النسائية تهدف من خلال تنظيم مراكز الناشئات إلى خلق بيئة ملائمة لاكتشاف المواهب وتطوير اللاعبات وتجهيزهن للأندية والمنتخبات الوطنية.