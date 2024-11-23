الفتح يتصدر ترتيب أندية الدوري المشترك للبلياردو

وتصدر الفتح الترتيب العام بعد تحقيق 15 نقطة من 8 مواجهات لعبة لكل نادٍ في الدوري، وجاء نادي القادسية ثانيًا في الترتيب العام بـ 14 نقطة والحريق ثالثًا بـ12 نقطة.