الفتح يتصدر ترتيب أندية الدوري المشترك للبلياردو

تصدر نادي الفتح ترتيب الأندية في ختام التجمع الثاني للدوري المشترك للبلياردو والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة 16 ناديًا وأُقيمت منافسات التجمع الثاني على صالة تدريب الاتحاد بالرياض على مدى يومي الجمعة والسبت.
وتصدر الفتح الترتيب العام بعد تحقيق 15 نقطة من 8 مواجهات لعبة لكل نادٍ في الدوري، وجاء نادي القادسية ثانيًا في الترتيب العام بـ 14 نقطة والحريق ثالثًا بـ12 نقطة.
وفي دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات تصدر نادي الحريق الترتيب العام في ختام التجمع الثاني والذي أُقيمت منافساته على صالة تبوك ماسترز بمدينة تبوك بمشاركة 9 أندية على مدى يومي الجمعة والسبت. وتصدر الحريق الترتيب وجاء الطائي ثانيًا والشباب ثالثًا.