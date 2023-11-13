"برونو فيرنانديز" لاعب مانشستر يونايتد على رادار أندية السعودية

كشف موقع "Fichajes" الإسباني عن تلقي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، العديد من العروض السعودية للانضمام إلى الدوري السعودي بالفترة المقبلة.
ووفقًا لما نشره ذات الموقع فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من السعودية باللاعب البرتغالي، إذ إن المسؤولين السعوديين على استعداد لتقديم عروض على الطاولة تصل إلى حوالي 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب .
وأشار الموقع إلى أن فيرنانديز من المحتمل رحيله عن النادى الإنجليزي، وخاصة بعد العروض السعودية المغرية، بالإضافة لحصول مانشستر يونايتد على مبلغًا كبيرًا مقابل شراء عقد اللاعب.
وقال الصحفي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إنه من الممكن أن يقوم الهلال بالتعاقد مع فرنانديز في يناير المقبل .
انضم برونو فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا، لمانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما يلعب في صفوف المنتخب البرتغالي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 ملايين يورو.