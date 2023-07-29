ناشئو السعودية وقطر يتأهلون إلى نهائي بطولة الخليج ونهائيات البطولة الآسيوية
تأهل ناشئو منتخبي السعودية وقطر إلى نهائي البطولة الخليجية لكرة السلة تحت 16 عامًا إلى نهائي البطولة الخليجية ونهائيات البطولة الآسيوية.
وجاء تأهل الأخضر بعد فوزه على نظيره البحريني 75-61، وفوز منتخب قطر على نظيره الكويتي 75-72 والتي أُقيمت اليوم السبت على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قدم الأخضر أداءً ومستوى فنيًا مميزًا توجه بتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية.
مباريات الأحد
ويلتقي غدًا الأحد المنتخب السعودي بنظيره القطري في نهائي البطولة عند الساعة 7:30 مساء على صالة الجوهرة في لقاء يتوقع أن يظهر بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني بينهما، ويسبقه لقاء يجمع منتخب البحرين بنظيره الكويتي لتحديد المركز الثالث والرابع والفائز في لقاء يتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بجانب منتخبي السعودية وقطر لاستضافة قطر البطولة.
من جهة أخرى هنأ رئيس الاتحاد السعودي الدكتور غسان طاشكندي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمناسبة وصول المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية والذي يمتد إلى الإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية وكرة السلة، وأشاد طاشكندي بمستوى المنتخب في البطولة، متمنيًا تحقيق كأس الخليج في اللقاء الذي يجمع الأخضر مع نظيره القطري غدًا الأحد.