ناشئو السعودية وقطر يتأهلون إلى نهائي بطولة الخليج ونهائيات البطولة الآسيوية

من جهة أخرى هنأ رئيس الاتحاد السعودي الدكتور غسان طاشكندي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمناسبة وصول المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية والذي يمتد إلى الإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية وكرة السلة، وأشاد طاشكندي بمستوى المنتخب في البطولة، متمنيًا تحقيق كأس الخليج في اللقاء الذي يجمع الأخضر مع نظيره القطري غدًا الأحد.