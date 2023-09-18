اليوم.. المنتخب السعودي يواجه الماليزي في البطولة الودية الدولية للسيدات بالطائف

وفي النسخة الأولى من البطولة الودية، التي فاز بها المنتخب السعودي، شاركت 4 منتخبات، وتمكن المنتخب السعودي من حصد اللقب بعد أن حقق 7 نقاط من 3 مباريات، وفاز الفريق السعودي على منتخبي موريشيوس وجزر القمر، وتعادل مع منتخب باكستان.