اليوم.. المنتخب السعودي يواجه الماليزي في البطولة الودية الدولية للسيدات بالطائف

تنطلق مساء اليوم الاثنين، في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، النسخة الثانية من البطولة الودية الدولية للسيدات، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات، بما في ذلك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات.
ويبدأ المنتخب السعودي للسيدات مشواره في البطولة الودية الدولية المقامة في مدينة الطائف بمواجهة منتخب ماليزيا، في أول مباراة للمجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب باكستان.. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى دور نصف النهائي، وفقًا لنظام البطولة.
وتشهد البطولة الدولية الثانية التي تستضيفها السعودية تطورًا في عدد المنتخبات المشاركة، حيث يشارك في النسخة الحالية 6 منتخبات، وهي: السعودية، لبنان، باكستان، ماليزيا، لاوس، وبوتان.
وفي النسخة الأولى من البطولة الودية، التي فاز بها المنتخب السعودي، شاركت 4 منتخبات، وتمكن المنتخب السعودي من حصد اللقب بعد أن حقق 7 نقاط من 3 مباريات، وفاز الفريق السعودي على منتخبي موريشيوس وجزر القمر، وتعادل مع منتخب باكستان.