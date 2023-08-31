فضّل الأهلي على برشلونة والريال.. "فيغا" جوهرة إسبانيا الذي عرف الكرة من ركل "اليقطين"!

وعلى الرغم من قامته الطويلة بالنسبة لصانع ألعاب حيث يبلغ طوله 178 سم، إلا أن فيغا يتميز بالمراوغة واستخدام قوته للخروج من المشاكل في الأماكن المزدحمة قبل أن ينطلق للثلث الأخير من الملعب، كما أن قدرته على استلام الكرة في نصف دورة ثم التسديد بأقصى سرعة؛ تجعله لاعبًا يصعب مراقبته؛ وهو ما يظهر من بعض الأهداف التي سجلها من مسافة بعيدة.