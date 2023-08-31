فضّل الأهلي على برشلونة والريال.. "فيغا" جوهرة إسبانيا الذي عرف الكرة من ركل "اليقطين"!

"جوهرة إسبانيا، سيقف يردد النشيد".. هكذا زف نادي الأهلي إلى جمهوره نبأ انضمام اللاعب الموهوب "غابري فيغا" إلى صفوف الفريق، بعقد ممتد لثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2025/ 2026، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.
وتُعَد هذه هي الصفقة الثامنة للأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية؛ إذ سبق وتعاقد مع إدوارد ميندي، وميريح ديميرال، وروجير إيبانيز، وفرانك كيسييه، وروبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وآلان سان ماكسيمان.
وكشفت تقارير صحافية أن اللاعب الشاب فضّل الانتقال إلى الأهلي السعودي على غيره من الأندية الأوروبية؛ وأبرزها نابولي الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد.
ويعتبر فيغا من أهم المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الأوروبية بشكل عام والإسبانية على وجه الخصوص، وهو ما يظهر من بداياته الكروية التي لفتت إليه الأنظار في سن صغيرة.
وُلد فيغا في 27 مايو عام 2002 في مدينة بورينيو الإسبانية، وعرف حب كرة القدم الطريق إلى قلبه في سن مبكر، حينما اعتاد أن يركل ثمار اليقطين في الأراضي المجاورة للمنزل؛ ليكتشف أن مهاراته تتخطى حدود اللعب الطفولي، فحتى الآن يعترف بأن هناك شيئًا ما في اليقطين جذبه إلى داخل الملعب.
التحق اللاعب بفريق تحت 19 سنة بنادي سيلتا فيغو الإسباني في صيف 2018، ليتم تصعيده في العام التالي إلى الفريق الثاني، ثم إلى الفريق الأول في يوليو 2022.
نجح لاعب وسط سيلتا فيغو السابق، في أن يصبح أول لاعب مولود بعد عام 2002، يسهم في 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم المنصرم، كما خاض مع الفريق 120 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا ومرر لزملائه 5 تمريرات حاسمة.
وعلى المستوى الدولي، شارك فيغا مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة في 4 مباريات بداية من 7 ديسمبر 2019، نجح خلالها في تسجيل هدفين.
وعلى الرغم من قامته الطويلة بالنسبة لصانع ألعاب حيث يبلغ طوله 178 سم، إلا أن فيغا يتميز بالمراوغة واستخدام قوته للخروج من المشاكل في الأماكن المزدحمة قبل أن ينطلق للثلث الأخير من الملعب، كما أن قدرته على استلام الكرة في نصف دورة ثم التسديد بأقصى سرعة؛ تجعله لاعبًا يصعب مراقبته؛ وهو ما يظهر من بعض الأهداف التي سجلها من مسافة بعيدة.
وعلى الرغم من مهاراته المتعددة؛ فإن بعض المراقبين يعتبرون أن فيغا في حاجة إلى التركيز على التمريرات، وخاصة أنه لاعب تمرير منخفض، كما أنه لا يلتحم أو يفوز بالالتحامات بمعدل مرتفع؛ على الرغم من سرعته وروحه التالية؛ ولكن الخبر السار هو أن هذه كلها عيوب قابلة للتدريب.
يمكن القول إن المباراة الأهم في مسيرة لاعب الأهلي الجديد كانت ضد برشلونة في الجولة 38 والأخيرة للدوري الإسباني الموسم الماضي.
وحينها نجح فيغا في تسجيل هدفي فوز سيلتا 2- 1 على بطل الدوري الإسباني، في الدقيقتين 42 و65 قبل أن يقلص أنسو فاتي النتيجة.
وفي تلك المباراة، استطاع أن يجذب أنظار مسؤولي برشلونة الذين فكروا في التعاقد معه، ودخلوا في منافسة عليه مع الغريم التقليدي ريال مدريد، قبل أن يحسم الأهلي السعودي الصفقة لصالحه.
ومع الإعلان عن انتقال فيغا إلى صفوف الأهلي، عبّر الإسباني رافاييل بينيتيز، مدرب نادي سيلتا فيغو عن أسفه بسبب رحيل اللاعب الواعد عن صفوف فريقه.
وقال بينيتيز في مؤتمر صحفي يسبق المواجهة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني: إنه لاعب انفجر بقوة، وكل ما قام به سمح له بالحصول على وضعية جيدة في الميركاتو.. النادي (سيلتا فيغو) كان لا يخطط لبيعه، لكن الحالة الاقتصادية لا تسمح لك بالتحكم".
وتابع: "اللاعب وعائلته في وضعية ستغير حياتهم للأفضل.. بالنسبة لعمره فإنه قد يعود إلى دوريات أكثر تنافسية".
وأضاف: "خسارة غابري (فيغا) تؤلمنا؛ لكن هذه الصفقة ستساعد النادي في وضعية اقتصادية صعبة للحصول على المال".