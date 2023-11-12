بعد فوزه على فريق لندن البريطاني.. "الرياض" ينتزع بطولة تشيسترتون للبولو

تُوّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة تشيسترتون بولو، وذلك بعد فوزه على فريق لندن البريطاني بنتيجة 4/2، في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي ديزرت بالم للبولو في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، والأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لاتحاد البولو فيصل بن دويس وعلي البواردي مالك النادي.