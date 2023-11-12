بعد فوزه على فريق لندن البريطاني.. "الرياض" ينتزع بطولة تشيسترتون للبولو

تُوّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة تشيسترتون بولو، وذلك بعد فوزه على فريق لندن البريطاني بنتيجة 4/2، في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي ديزرت بالم للبولو في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، والأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لاتحاد البولو فيصل بن دويس وعلي البواردي مالك النادي.
وسيطر فريق الرياض السعودي على مجريات المباراة، حيث مثّله خالد العمران وريان العجاجي والمحترفين سانتوس ايريارت وجيليرمو لي، وشارك في البطولة 4 فرق من أقوى الفرق العربية والبريطانية، وهي: إنجلترا وتشسترتونز ونورثرن داتا الإماراتي والرياض السعودي.
وتعد بطولة تشيسترتون من أهم بطولات البولو في العالم، وأقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.
من جهته، كشف المهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، عن استمرار الاتحاد وفق خطته الاستراتيجية للمساهمة في تطور اللعبة في المملكة العربية السعودية، والتي يأتي من ضمنها تعزيز المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات السعودية.
وأوضح "زيدان" أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركات دولية وتواجد فرق ومنتخبات سعودية في بطولات قوية للبولو؛ لرفع مستوى اللاعبين والأداء الفني للعبة.