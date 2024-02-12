لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين: "سلمان الفرج" و"الغنام" عقوبة مالية فقط.. والرباعي إيقاف مع الغرامة

ظهر الجمهور الرياضي السعودي، اليوم الاثنين ، متبايناً في الرأي، ما بين متفق ومختلف ، تجاه ما أصدرته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ، من عقوبة في حق ثلاثي المنتخب السعودي الأبرز ، قائد الأخضر سلمان الفرج ( الهلال ) ، وثنائي ( النصر) سلطان الغنام وحارس المرمى نواف العقيدي ،على خلفية أزمة معسكر المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023 ، حيث اكتظت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ، تجاه عقوبة الثلاثي ، فيما وجد الثلاثي الآخر ( خالد الغنام ، محمد مران وعلي هزازي ) تفاعلاً أقل.