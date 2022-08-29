في بطولة كأس العرب للناشئين.. تأهل الجزائر والسودان واليمن وتونس إلى الدور ربع النهائي

تأهلت منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام في مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.
وفي المجموعة الأولى وعلى ملعب السيق، حقق منتخب الجزائر فوزًا على منتخب الإمارات بثلاثية دون رد، سجلها كل من محمد عبدالمجيب وفتحي كساسي وأناتوف مسلم.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السودان فوزًا على منتخب فلسطين بالنتيجة نفسها (3-0)، وسجل له كل من مصعب أحمد وموسى علي ومنذر صابر.
وبتلك النتائج يتربع منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 3 انتصارات، يليه منتخب السودان بـ6 نقاط، ثم منتخبي الإمارات وفلسطين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق، حقق منتخب تونس فوزًا على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أنس العمدوني ومحمد كريم، بينما جاء هدف عمان عن طريق عبدالله الشرقي.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي ليبيا واليمن، وسجل هدف ليبيا اللاعب عبدالمؤمن المبروك، بينما جاء هدف اليمن عن طريق أنور الطريقي.
وبتلك النتائج يحتل منتخب اليمن صدارة المجموعة بـ5 نقاط، بالتساوي مع منتخب تونس، يليهما منتخب ليبيا بالرصيد نفسه ثم المنتخب العماني رابعًا من دون نقاط.
وتأهل المنتخب التونسي رفقة نظيره اليمني إلى الدور ربع النهائي، متفوقًا بقاعدة اللعب النظيف على منتخب ليبيا.
وتختتم منافسات دور المجموعات اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي المغرب مع جزر القمر، وموريتانيا مع العراق في المجموعة الثالثة، ومصر أمام سوريا، ولبنان مع السعودية ضمن المجموعة الرابعة.