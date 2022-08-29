في بطولة كأس العرب للناشئين.. تأهل الجزائر والسودان واليمن وتونس إلى الدور ربع النهائي

وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب السيق، حقق منتخب تونس فوزًا على منتخب عمان بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أنس العمدوني ومحمد كريم، بينما جاء هدف عمان عن طريق عبدالله الشرقي.