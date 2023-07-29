مدرب الهلال "خيسوس": عالجنا السلبيات.. و"نيفيز" يؤكد: نعمل بشكل أفضل

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس": إن البرازيلي مالكوم سيلفا محترف فريقه الجديد، لن يشارك في مباريات دور المجموعات ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية؛ مشيرًا إلى أن مواجهة السد القطري ستكون أصعب من المباراة الأولى.
ويلتقي الهلال نظيره السد القطري، الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتابع "خيسوس" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة السد: "مباراتنا أمام السد ستكون أصعب من الأولى، ونسعى للظهور بشكل أفضل من مباراتنا الأولى.. بالأمس كنا قد وضعنا برنامجًا استرجاعيًّا في التدريبات، واليوم نستعد بشكل كبير للسد، بعد أن حددنا أبرز سلبيات مواجهة لقاء أهلي طرابلس".
فيما تَحَدّث البرتغالي روبن نيفيز محترف الهلال قائلًا: "أمثل شعار أحد أفضل الأندية العربية؛ مما يجعلني أسعى إلى تقديم أفضل ما لديّ للفريق، نعمل من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".