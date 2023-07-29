مدرب الهلال "خيسوس": عالجنا السلبيات.. و"نيفيز" يؤكد: نعمل بشكل أفضل

وتابع "خيسوس" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة السد: "مباراتنا أمام السد ستكون أصعب من الأولى، ونسعى للظهور بشكل أفضل من مباراتنا الأولى.. بالأمس كنا قد وضعنا برنامجًا استرجاعيًّا في التدريبات، واليوم نستعد بشكل كبير للسد، بعد أن حددنا أبرز سلبيات مواجهة لقاء أهلي طرابلس".