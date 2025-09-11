بمشاركة 18 فريقًا في كل مسابقة.. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية غدًا

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الموسم الجديد (2025-2026) من دوريات الدرجة الممتازة للفئات السنية تحت 18 و17 و16 و15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل مسابقة.
ويضم الدوري الممتاز تحت 18 عامًا فرق: التعاون، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الفتح، النصر، العروبة، الحزم، الاتفاق، الجيل، الشباب، الوحدة، الرائد، الوطن، الفيحاء، القادسية، العلا والعدالة.
أما الدوري الممتاز تحت 17 عامًا فيضم فرق: القادسية، النصر، الهلال، الفتح، الاتحاد، الحزم، التعاون، الاتفاق، الأهلي، أحد، الشباب، الخليج، الطائي، الوطن، الباطن، العروبة، الرائد وأبها.
ويشارك في الدوري الممتاز تحت 16 عامًا كل من: الأهلي، الفتح، الاتحاد، الهلال، الاتفاق، الفيحاء، التعاون، النصر، القادسية، العلا، الشباب، أحد، الوطن، العروبة، الأخدود، أبها، مجد القنفذة والباطن.
بينما يضم الدوري الممتاز تحت 15 عامًا فرق: الفتح، الاتحاد، التعاون، الهلال، الأهلي، النصر، الاتفاق، الشباب، أحد، القادسية، الباطن، العلا، الخليج، الوطن، الأخدود، الطائي، الرياض والفيحاء.
وكان الموسم الماضي قد شهد تتويج التعاون بلقب الدوري الممتاز تحت 18 عامًا برصيد 81 نقطة، فيما حقق القادسية لقب الدوري الممتاز تحت 17 عامًا برصيد 91 نقطة، وحصد الأهلي لقب الدوري الممتاز تحت 16 عامًا برصيد 83 نقطة، بينما نال الفتح لقب الدوري الممتاز تحت 15 عامًا برصيد 91 نقطة.
وتُعد دوريات الفئات السنية ركيزة أساسية في تطوير مواهب كرة القدم السعودية، بما يخدم المنتخبات الوطنية المقبلة على مشاركات كبيرة أبرزها كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، وكأس العالم تحت 17 عامًا في قطر.