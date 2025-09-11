بمشاركة 18 فريقًا في كل مسابقة.. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية غدًا

ويشارك في الدوري الممتاز تحت 16 عامًا كل من: الأهلي، الفتح، الاتحاد، الهلال، الاتفاق، الفيحاء، التعاون، النصر، القادسية، العلا، الشباب، أحد، الوطن، العروبة، الأخدود، أبها، مجد القنفذة والباطن.