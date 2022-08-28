"النصر" يقترب من التوقيع مع الإسباني "ألفارو جونزاليس" خلال الساعات القادمة

كشف الصحفي الفرنسي "florent germain" أن نادي النصر اقترب من التوقيع مع الإسباني ألفارو جونزاليس، اللاعب السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وذلك للموسم الجديد.
وقال الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إنه من المنتظر أن يتم التوقيع اليوم بين الطرفين؛ لينتقل اللاعب إلى النصر الذي يقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقًا أن اللاعب سيوقِّع للنصر بعقد لمدة عام مع أفضلية تجديد لتدعيم مركز دفاع الفريق بالموسم الجديد.
وانتهى عقد اللاعب الحُر مع نادي أولمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020 قادمًا من نادي فياريال.