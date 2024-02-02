بحضور "أضواء العريفي".. "القاسمي" تفتتح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

افتتحت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حكومة الشارقة، اليوم الجمعة، دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024) في مسرح المجاز بإمارة الشارقة، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بمشاركة 550 لاعبة، يُمثلن 63 فريقًا من 15 دولة عربية.