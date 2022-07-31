المنتخب السعودي للشباب يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

حجز المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب مقعده في دور نصف نهائي البطولة العربية بعد تغلبه على نظيره اليمني بركلات الجزاء الترجيحية (3-1) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
فشل المنتخب السعودي في زيارة شباك نظيره اليمني على الرغم من الفرص التي سنحت له للتسجيل والتي تناوب على إضاعتها كل من عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف و مصعب الجوير، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
ونجح حارس المنتخب السعودي أسامة المرمش التصدي لثلاث ركلات جزاء للمنتخب اليمني، في حين سجل أهداف المنتخب السعودي كل من عبدالله رديف، و مصعب الجوير، محمد المري، فيما أهدر مشاري النمر ركلة الجزاء الضائعة للأخضر السعودي.
وسيقابل المنتخب السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة العربية نظيره الفلسطيني الذي تغلب بدوره على شقيقه الأردني بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.