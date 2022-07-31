المنتخب السعودي للشباب يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

فشل المنتخب السعودي في زيارة شباك نظيره اليمني على الرغم من الفرص التي سنحت له للتسجيل والتي تناوب على إضاعتها كل من عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف و مصعب الجوير، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.