بقرار من المدرب.. الشباب ينتظم في تدريبات اليوم المتكامل

فرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب " مورينو"، اليوم الأربعاء، تدريبات اليوم المتكامل (صباحية ومسائية)، حيث انطلقت الفترة الأولى بتمارين إحماء وتسخين، وتمارين مكثفة لتقوية عضلات اللاعبين، ورفع مستوى التحمل، ثم طبق اللاعبون تدريبات تكتيكية وفنية من خلال مناورة في ثلثي الملعب.
وفي الفترة المسائية ركز " مورينو " على رفع المخزون اللياقي لدى اللاعبين من خلال تدريبات لياقية منوعة، ثم أقام مناورة على كامل الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ، ومن ثم التحرك من دون كرة مع الضغط على المنافس.