بقرار من المدرب.. الشباب ينتظم في تدريبات اليوم المتكامل

وفي الفترة المسائية ركز " مورينو " على رفع المخزون اللياقي لدى اللاعبين من خلال تدريبات لياقية منوعة، ثم أقام مناورة على كامل الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ، ومن ثم التحرك من دون كرة مع الضغط على المنافس.