رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي" يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية

كرّم الأمير فهد بن جلوي، رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اليوم الأربعاء، خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية، وذلك خلال حفل الختام الذي أُقيم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور مدير الأكاديمية الأولمبية الدولية السيد ماكس أسماكوبلوس.
وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 43 مشاركًا ومشاركة، وأسهم في تنفيذه 16 محاضرًا دوليًا و16 مشرفًا أكاديميًا محليًا ودوليًا، أشرفوا على تقديم المحتوى العلمي والمشاريع الختامية، التي تُوّج من خلالها 43 دارسًا ودارسة يمثلون مختلف القطاعات الرياضية في المملكة.
واشتمل دبلوم الدراسات الأولمبية على 9 وحدات دراسية بواقع 120 ساعة تدريبية، ركّزت على مفاهيم الحركة الأولمبية، والإدارة الرياضية، والحوكمة، والتعليم الأولمبي، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي الدبلوم ضمن برامج الأكاديمية الأولمبية السعودية الهادفة إلى تطوير الكوادر الرياضية الوطنية، وتعزيز المعرفة الأولمبية، ونقل الخبرات الدولية، بما يُسهم في دعم المنظومة الرياضية السعودية وتحقيق مستهدفاتها.