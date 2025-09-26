للمرة العاشرة.. بنزيما يواجه رونالدو في كلاسيكو الاتحاد والنصر

زمالة مدريدية لا تُنسى قضى الثنائي سنوات طويلة معًا في ريال مدريد، حيث صنع بنزيما 47 هدفًا لرونالدو، ليكون أكثر من صنع له أهدافًا في مسيرته، وهو ما يفسر العلاقة الخاصة التي ما زالت تجمع بينهما حتى بعد انتقالهما إلى الدوري السعودي. الفصل الجديد.. في السعودية منذ انضمام بنزيما إلى الاتحاد في 2023، تواجه النجمان في 4 مواجهات محلية: 3 مباريات في دوري روشن: فاز بنزيما مرتين، ورونالدو مرة واحدة.