للمرة العاشرة.. بنزيما يواجه رونالدو في كلاسيكو الاتحاد والنصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نحو واحدة من أقوى الكلاسيكيات في تاريخ الكرة السعودية، عندما يلتقي الاتحاد والنصر في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2025–2026، في مواجهة خاصة تجمع اثنين من أعظم نجوم الكرة العالمية: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. من سانتياغو بيرنابيو إلى ملعب الإنماء تحوّلت العلاقة بين رونالدو وبنزيما من شراكة ذهبية في ريال مدريد إلى منافسة شرسة في الملاعب السعودية.
أحدهما يرسم الهجمة كأنها لوحة فنية، والآخر يقتنص اللحظة الحاسمة.
كلا النجمين يمثل حجر الأساس لفريقه، في صراع لا يقتصر على الأرقام، بل على التأثير داخل أرضية الملعب. قمة لا تقبل الخسارة يستضيف الاتحاد حامل اللقب، نظيره النصر، في مواجهة تُعد اختبارًا مبكرًا على صدارة الدوري، حيث لم يخسر أي من الفريقين نقطة حتى الآن.
الجماهير على موعد مع مباراة تجمع الأداء الفني العالي والحضور الجماهيري اللافت والتاريخ الممتد بين النجمين. بداية المواجهات أول مواجهة ميدانية جمعت بين رونالدو وبنزيما تعود إلى فبراير 2008، حين واجه مانشستر يونايتد فريق ليون في دوري أبطال أوروبا.
سجل بنزيما في الذهاب، ورد رونالدو في الإياب بهدف التأهل. بعد سنوات من المنافسة، جمعتهما اليورو في 2021 في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، أحرز فيها كل منهما هدفين.
زمالة مدريدية لا تُنسى قضى الثنائي سنوات طويلة معًا في ريال مدريد، حيث صنع بنزيما 47 هدفًا لرونالدو، ليكون أكثر من صنع له أهدافًا في مسيرته، وهو ما يفسر العلاقة الخاصة التي ما زالت تجمع بينهما حتى بعد انتقالهما إلى الدوري السعودي. الفصل الجديد.. في السعودية منذ انضمام بنزيما إلى الاتحاد في 2023، تواجه النجمان في 4 مواجهات محلية: 3 مباريات في دوري روشن: فاز بنزيما مرتين، ورونالدو مرة واحدة.
1 في السوبر السعودي: فاز بها رونالدو 2-1 في أغسطس الماضي. وسجل بنزيما في هذه المواجهات هدفين، وصنع هدفًا لعبد الرزاق حمدالله، بينما أحرز رونالدو 3 أهداف، وصنع هدفًا لمواطنه جواو فيلكس. المواجهة العاشرة.. لمن الغلبة؟ الليلة، يلتقي العملاقان للمرة العاشرة عبر مسيرتهما، وسط ترقب عالمي، في كلاسيكو سعودي بات واحدًا من أبرز مشاهد الكرة الحديثة.