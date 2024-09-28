دوري روشن: الأخدود يقلب الطاولة على الفتح ويحتفل بأول انتصار

نجح فريق الأخدود الأول لكرة القدم في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم بعد أن تغلب على مضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة السابعة حينما انبرى جانيني لكرة طولية مميزة من لوكاس زيلاريان برأسه، ووضعها بطريقة جميلة معلنًا أول أهداف المباراة.
وواصل الفتح بحثه عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق له في الدقيقة الـ19 عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة من تسديدة أرضية زاحفة، استقرت على يمين الحارس البرازيلي باولو فيتور.
وتمكن الأخدود من تقليص النتيجة عبر المهاجم المالي إبراهيم كوني، الذي استغل عرضية عوض خميس، وتابعها بطريقة ذكية في الشباك، وذلك عند الدقيقة الـ26 من مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق الفتح.
وشهد الشوط الثاني أحداثًا دراماتيكية، بدأت بتلقي متوسط ميدان الفتح نوح الموسى البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة تدخُّله العنيف على اللاعب دييغوا سوزا، وذلك في الدقيقة الـ54.
ولم تكد تمضي سوى خمس دقائق حتى عاد الحكم عبدالله الشهري ليشهر البطاقة الحمراء الثانية في المباراة، وكانت هذه المرة من نصيب مدافع الأخدود سعيد الربيعي.
حالة الطرد استفزت لاعبي الأخدود الذين سجلوا هدفين متتاليَيْن، الأول برأسية رائعة من المدافع نايف عسيري، عدَّل به النتيجة لفريقه، وذلك حينما ارتقى فوق الجميع، ووضع عرضية موسونا برأسه في شباك الحارس بيتر سابنوس في الدقيقة الـ70.
ولم يكد الفتح يستفيق من صدمة الهدف الثاني حتى استقبلت شباكه الهدف الثالث بعد 4 دقائق فقط عن طريق الدولي الزيمبابوي ناوليدج موسونا، الذي منح هدف الأسبقية للأخدود للمرة الأولى في المباراة، عندما تابع كرة مرتدة من القائم، ووضعها بكل ذكاء داخل الشباك الخالية.
وعزز محمد نايف تقدم الأخدود بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد أن حوّل عرضية حسين الزبداني ناحية الشباك.
وبهذا الفوز الكبير رفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط؛ أبعدته عن ذيل الترتيب؛ ليستقر في المركز الثاني عشر، فيما تواصلت معاناة الفتح الذي تلقى الهزيمة الرابعة له هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.