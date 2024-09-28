دوري روشن: الأخدود يقلب الطاولة على الفتح ويحتفل بأول انتصار

نجح فريق الأخدود الأول لكرة القدم في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم بعد أن تغلب على مضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.