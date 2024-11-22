خلال 10 سنوات.. الهلال ضمن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا على التعاقدات

وجاء مانشستر يونايتد في المقدمة، حيث يقول مرصد كرة القدم CIES، إنه منذ عام 2015، أنفق النادي الانجليزي مبلغًا مذهلاً قدره 1.3 مليار يورو على شراء اللاعبين، أكثر من أي نادٍ آخر.