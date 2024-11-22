خلال 10 سنوات.. الهلال ضمن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا على التعاقدات

كشفت تقارير صحفية عن قائمة أكثر 10 أندية كرة القدم أنفقت مبالغ ضخمة على مدار السنوات العشر الماضية، على التعاقدات وانتقالات اللاعبين وفقًا لبحث أجراه مرصد CIES Football .
وتواجد بالقائمة بالمركز العاشر نادى الهلال، حيث أنفق 556 مليون يورو ليتفوق على عمالقة أوروبا، مثل ليفربول (366 مليون يورو) في نفس الفترة، مما شكل مفاجأة كبيرة.
وجاء مانشستر يونايتد في المقدمة، حيث يقول مرصد كرة القدم CIES، إنه منذ عام 2015، أنفق النادي الانجليزي مبلغًا مذهلاً قدره 1.3 مليار يورو على شراء اللاعبين، أكثر من أي نادٍ آخر.
ويأتي تشيلسي في المركز الثاني، حيث أنفق 1.2 مليار يورو، يليه باريس سان جيرمان وأرسنال، اللذان أنفقا نحو 991 مليون يورو و795 مليون يورو على التوالي.
وحل توتنهام هوتسبير في المركز الخامس بإجمالي إنفاق بلغ 711 مليون يور، واحتل مانشستر سيتي المركز السادس، بعد أن استثمر 703 مليون يورو، بينما وقع سابعًا ميلان بواقع 633 مليون يورو).
وجاء بالمركزين الثامن نيوكاسل يونايتد الذي أنفق نحو 626 مليون يورو، يليه برشلونة الذي أنفق نحو 601 مليون يورو، ثم الهلال في المركز العاشر .