هل نجح الاتحاد في التخلص من جوتا في آخر دقائق الميركاتو الصيفي؟

وأشارت ذات التقارير إلى أنه بالرغم من إتمام الاتفاق بين الطرفين والبدء في الإجراءات الرسمية، إلا أنه بسبب التأخير، لم يتمكن الاتفاق من تسجيل جوتا في نظام "TMS".