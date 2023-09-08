هل نجح الاتحاد في التخلص من جوتا في آخر دقائق الميركاتو الصيفي؟

كشفت تقارير إعلامية عن فشل إدارة الاتحاد في إتمام انتقال البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب الفريق إلى صفوف نادي الاتفاق، بعد اتفاق الطرفين، وذلك في النصف الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية .
وأفادت ذات التقارير بتوصل الاتحاد، على اتفاق مع مسؤولي نادي الاتفاق، على إعارة جوتا إليه، وأن يتحمل نادي الاتحاد جميع رواتب اللاعب خلال الفترة التي سيقضيها مع الاتفاق.
وأشارت ذات التقارير إلى أنه بالرغم من إتمام الاتفاق بين الطرفين والبدء في الإجراءات الرسمية، إلا أنه بسبب التأخير، لم يتمكن الاتفاق من تسجيل جوتا في نظام "TMS".
وأوضحت المصادر أن مسؤولي الاتفاق اتخذوا قراراً بعدم إكمال إجراءات الصفقة خشية انتهاء الوقت، وعدم القدرة على إتمام انتقال اللاعب البرتغالي بشكل صحيح، حيث إن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى وقت أطول.