نادي القادسية يوقّع عقود شراكة اجتماعية مع 5 جهات

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، بالشراكات الجديدة، قائلاً: إنها تؤكد على دور النادي لتفعيل الشراكات المجتمعية والتعاون الإيجابي للارتقاء بمجال التوعية والأنشطة والبرامج المقدمة للمجتمع، وتنفيذ حملات وفعاليات توعوية مشتركة في مجال خدمة المجتمع.