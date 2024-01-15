نادي القادسية يوقّع عقود شراكة اجتماعية مع 5 جهات

وقّعت إدارة نادي القادسية، في مقرها بمدينة الخبر، مساء اليوم، عقود شراكة اجتماعية نوعية مع خمس جهات.
وجاءت الشراكات الجديدة مع "جمعية صناع السعادة للتنمية الاجتماعية، ومركز شمعة التوحد، وجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأكاديمية الكفاح التعليمية".
وتأتي هذه الشراكات ضمن استراتيجية موسعة وشاملة وضعتها إدارة النادي لخدمة المجتمع؛ حيث تسعى للقيام بدورها المنوط به في خدمة الوطن على الوجه الأكمل عبر خدمات مجتمعية مستدامة.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، بالشراكات الجديدة، قائلاً: إنها تؤكد على دور النادي لتفعيل الشراكات المجتمعية والتعاون الإيجابي للارتقاء بمجال التوعية والأنشطة والبرامج المقدمة للمجتمع، وتنفيذ حملات وفعاليات توعوية مشتركة في مجال خدمة المجتمع.
وأضاف "آل صاحب": حرصت المسؤولية الاجتماعية بـ"القادسية" على عقد شراكات مجتمعية تثري الجانب المجتمعي، امتدادًا لسلسلة المبادرات الاجتماعية للنادي.
ونوّه إلى حرص "القادسية" على تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع جميع الجهات الخيرية التي تخدم المجتمع، قائلاً: نحن نحرص دومًا على القيام بواجباتنا تجاه الوطن الغالي على الوجه الأكمل.