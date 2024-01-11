"فيفا" يطلق خاصية وأداة رقمية جديدة تضم قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب

وأوضح: «حال تم فرض حظر التسجيل على نادٍ ما فإنه يتم منع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء».