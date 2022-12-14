"النصيري" يقود هجوم المغرب .. و"مبابي" فرنسا .. تعرف على التشكيلة

كشف مدرب المنتخب المغربي "الركراكي"، ونظيره الفرنسي "ديشامب"، عن تشكيلة المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبَيْن مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب البيت في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.
(ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، نصير مزراوي، سفيان أمرابط ، عز الدين أوناحي، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال ، يوسف النصيري) .
(لوريس ، ثيو، فاران، كوناني، كوندي، تشواميني ، فوفانا، غريزمان، ديمبلي، جيرو، مبابي).
ويسعى منتخب فرنسا للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي (حامل اللقب لنسختين)، فيما يأمل منتخب المغرب بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه كممثل للعرب وإفريقيا.
يُذكر أن الفائز من لقاء الليلة سيلتقي الأرجنتين في نهائي مونديال فيفا قطر2022، الأحد المقبل، فيما يواجه الخاسر كرواتيا، السبت المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث.