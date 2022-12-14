"النصيري" يقود هجوم المغرب .. و"مبابي" فرنسا .. تعرف على التشكيلة

(ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، نصير مزراوي، سفيان أمرابط ، عز الدين أوناحي، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال ، يوسف النصيري) .