رياضة
التعادل يحسم مواجهة الخليج والاتفاق في دوري الرديف.. والأخير يعاود تدريباته
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مباراة الخليج وضيفه الاتفاق، والتي أقيمت يوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دوري الرديف السعودي.
وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في السادس.
وفي ذات السياق، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الاسترجاعي اليوم الجمعة في الصالة الرياضية بالنادي.
يأتي ذلك بعد التغلب يوم أمس على مضيفه الخليج بنتيجة 0/2 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24، ورفع رصيده إلى 28 نقطة.
فيما خاض بقية لاعبي الاتفاق الذين شاركوا في جزء من مباراة أمس في مواجهة الرديف أمام الخليج اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري الرديف.