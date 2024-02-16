التعادل يحسم مواجهة الخليج والاتفاق في دوري الرديف.. والأخير يعاود تدريباته

يأتي ذلك بعد التغلب يوم أمس على مضيفه الخليج بنتيجة 0/2 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24، ورفع رصيده إلى 28 نقطة.