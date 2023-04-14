ياسر الشهراني يعود للمشاركة بعد نحو 5 أشهر من الغياب

شهدت مباراة الهلال ومضيفه الباطن عودة الدولي السعودي ياسر الشهراني للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.
وخاض اللاعب البالغ 30 عامًا أول مباراة له منذ نحو أكثر من 140 يومًا عقب تعرُّضه لإصابة قوية في افتتاح مباريات المنتخب السعودي بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين، وذلك في 22 نوفمبر الماضي.
وشارك الشهراني مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ58، بدلاً من ناصر الهدهود. وظهر الظهير الأيسر وهو يرتدي القناع الطبي في المباراة المقدمة من منافسات الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي شهدت أول خسارة للهلال أمام الباطن بتاريخ دوري المحترفين.
يُشار إلى أن الإصابة تسببت في غياب الشهراني فترة طويلة، وخضع إثرها إلى عمليتَين جراحيتَين في غدة البنكرياس وعظام الوجه، ثم خضع إلى برنامج تأهيلي طويل.