ياسر الشهراني يعود للمشاركة بعد نحو 5 أشهر من الغياب

وخاض اللاعب البالغ 30 عامًا أول مباراة له منذ نحو أكثر من 140 يومًا عقب تعرُّضه لإصابة قوية في افتتاح مباريات المنتخب السعودي بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين، وذلك في 22 نوفمبر الماضي.