"محمود تريزيجيه" لاعب "طرابزون سبور" التركي على رادار "الاتحاد" و"الأهلي"

كشفت صحيفة "sporx" التركية، عن اهتمام ناديَي الاتحاد والأهلي بالتعاقد مع الدولي المصري محمود تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون سبور التركي.
وبحسب الصحيفة التركية: فإن الاتحاد والأهلي يرغبان في كسب خدمات تريزيجيه خلال فترة الانتقالات المقبلة؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.
سبق أن ذكرت تقارير تركية أن طرابزون سبور كان قد وضع مبلغ 6 ملايين يورو كشرط للتخلّي عن اللاعب.
ويلعب المحترف المصري في مركز الجناح الأيمن؛ حيث انتقل للنادي التركي في يوليو 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10.50 ملايين يورو.
ويحتلّ الاتحادُ صدارةَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
فيما صعد الأهلي لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.