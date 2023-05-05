"محمود تريزيجيه" لاعب "طرابزون سبور" التركي على رادار "الاتحاد" و"الأهلي"

ويلعب المحترف المصري في مركز الجناح الأيمن؛ حيث انتقل للنادي التركي في يوليو 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10.50 ملايين يورو.