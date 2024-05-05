رياضة

لاعبو النصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن

وسط غياب لاعبي الاتحاد
لاعبو النصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة فى الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .

وجاء بالتشكيلة الأفضل للجولة الـ30، ثلاثة لاعبين من النصر ولاعبان من الهلال، كما ضمنت التشكيلة أيضاً لاعبًا واحدًا من الأهلي، أبها، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، حيث جاءت على النحو التالي :

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها) .

خط الدفاع: بيدرو ريبوكو (الخليج)، سعود عبدالحميد (الهلال)، رومان سايس (الشباب) .

خط الوسط: ميشيل ديلغادو (الهلال)، لوكاس زيلارايان (الفتح)، أوتافيو (النصر) - ساديو ماني (النصر) .

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو (الأهلي)، كرستيانو رونالدو (النصر)، فاشيون ساكالا (الفيحاء).

النصر
دوري روشن السعودي

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