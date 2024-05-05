لاعبو النصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة فى الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .
وجاء بالتشكيلة الأفضل للجولة الـ30، ثلاثة لاعبين من النصر ولاعبان من الهلال، كما ضمنت التشكيلة أيضاً لاعبًا واحدًا من الأهلي، أبها، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، حيث جاءت على النحو التالي :
خط الدفاع: بيدرو ريبوكو (الخليج)، سعود عبدالحميد (الهلال)، رومان سايس (الشباب) .
خط الوسط: ميشيل ديلغادو (الهلال)، لوكاس زيلارايان (الفتح)، أوتافيو (النصر) - ساديو ماني (النصر) .
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو (الأهلي)، كرستيانو رونالدو (النصر)، فاشيون ساكالا (الفيحاء).