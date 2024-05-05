لاعبو النصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن

وجاء بالتشكيلة الأفضل للجولة الـ30، ثلاثة لاعبين من النصر ولاعبان من الهلال، كما ضمنت التشكيلة أيضاً لاعبًا واحدًا من الأهلي، أبها، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، حيث جاءت على النحو التالي :