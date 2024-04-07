أبها يتجاوز كبوة النصر بثنائية الفتح.. في ختام الجولة الـ27

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في استعادة توازنه عقب الهزيمة الثقيلة من النصر في الجولة الماضية، وذلك بتغلبه على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.