أبها يتجاوز كبوة النصر بثنائية الفتح.. في ختام الجولة الـ27

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في استعادة توازنه عقب الهزيمة الثقيلة من النصر في الجولة الماضية، وذلك بتغلبه على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة السادسة حينما تلقى الدولي البولندي " كريتشوفياك " تمريرة من فهد الجميعة، هيأها لنفسه قبل أن يسدد كرة أرضية، خادعت الحارس جاكوب ريني، واستقرت في الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.
ومع بداية الشوط الثاني لم ينتظر فريق الفتح طويلاً لينجح في معادلة النتيجة من مجهود فردي مميز للاعبه الإسباني كريستيان تيو، الذي توغل من الجهة اليمنى قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، وقف أمامها الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو عاجزًا عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك، وذلك في الدقيقة الـ54.
وتمكّن أصحاب الضيافة من تسجيل هدف التقدم الثاني بعد ثلاث دقائق فقط حينما تقمص متوسط الميدان البولندي كريتشوفياك دور البطولة باستغلاله تمريرة مشعل المطيري البينية على أكمل وجه، من خلال وضعها في الشباك مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم بقميص أبها.
وبهذه النتيجة صعد فريق أبها 3 مراكز في سلم الترتيب رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، وضعته في المركز الرابع عشر. وفي المقابل توقف رصيد الفتح عند 37 نقطة في المركز السابع.