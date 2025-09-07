عبر بوابة العراق.. الأخضر السعودي الشاب إلى نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، بعد تجاوز شقيقه العراقي بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بقيادة الحكم الكويتي سعود السمحان.