عبر بوابة العراق.. الأخضر السعودي الشاب إلى نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، بعد تجاوز شقيقه العراقي بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بقيادة الحكم الكويتي سعود السمحان.
بادر الأخضر بزيارة شباك العراق في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، من خلال رأسية رائعة للاعب عبدالعزيز الشمري.
وفي الشوط الثاني، أنقذ حارس الأخضر عبدالله المحيسن كرة عراقية خطرة عن مرماه، وتحديدًا في الدقيقة 82.
وبهدف عكسي، أحرز مدافع المنتخب السعودي عبدالرحمن سفياني هدف التعادل للعراق "بالخطأ في مرمى الأخضر"، في الدقيقة 90.
وفي الوقت بدلًا من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+6، عزز لاعب المنتخب السعودي صهيب الهوساوي النتيجة بهدفٍ ثانٍ للأخضر.
ويواجه الأخضر السعودي في النهائي الخليجي المنتظر الفائز من لقاء اليمن وعُمان.