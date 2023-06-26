النجم المصري محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول حول ما يتردد من انتقاله للعب فى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.
وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورجن كلوب.
وكانت تقارير، قد أشارت أخيرًا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، لتدعيم صفوفه بنجوم عالميين، خصوصًا بعد أن تعاقد مع الدولي البرتغالي روبين نيفيز لاعب الوسط القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.
يُذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول 305 مباراة بكل البطولات منذ وصوله لـ"الريدز"، أسهم خلالها في 265 هدفًا، مسجلاً 186 هدفًا وصنع 79.