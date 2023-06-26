النجم المصري محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

وكانت تقارير، قد أشارت أخيرًا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، لتدعيم صفوفه بنجوم عالميين، خصوصًا بعد أن تعاقد مع الدولي البرتغالي روبين نيفيز لاعب الوسط القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.