دوري روشن للمحترفين .. "الفيحاء" يعبر "الفتح" ويرتقي في جدول الترتيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فوزًا مهمًا على شقيقة الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها أنتوني نواكايمي في الدقيقة 42 وفيكتور رويز في الدقيقة "45+3" وذلك في شوط المباراة الأول قبل أن يختتم الأهداف المحترف ترايكوفسكي في الدقيقة "90+6".
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده للنقطة رقم 28 فيما توقف رصيد الفتح عند رصيده السابق البالغ 39 نقطة.