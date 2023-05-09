دوري روشن للمحترفين .. "الفيحاء" يعبر "الفتح" ويرتقي في جدول الترتيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فوزًا مهمًا على شقيقة الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.